Названа дата выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Создатель «Игры в кальмара» сообщил, что второй сезон сериала выйдет в конце 2024 года

Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек сообщил, когда планирует выпустить продолжение проекта. О дате выхода второго сезона режиссер рассказал во время международной выставки аудиовизуального контента (MIPTV) во французском Канне. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер выразил надежду на то, что «все сложится удачно», и тогда он сможет показать зрителям второй сезон популярнейшего сериала уже к концу 2024 года. Хван Дон Хек также рассказал, что написал уже три страницы сценария к продолжению «Игры в кальмара», однако о деталях сюжета он предпочел не говорить.

Первый сезон южнокорейской драмы вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов. Ранее кинокритик объяснил успех южнокорейских сериалов.