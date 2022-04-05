Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Названа дата выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Создатель «Игры в кальмара» сообщил, что второй сезон сериала выйдет в конце 2024 года

Фото: Netflix / Globallookpress.com

Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек сообщил, когда планирует выпустить продолжение проекта. О дате выхода второго сезона режиссер рассказал во время международной выставки аудиовизуального контента (MIPTV) во французском Канне. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер выразил надежду на то, что «все сложится удачно», и тогда он сможет показать зрителям второй сезон популярнейшего сериала уже к концу 2024 года. Хван Дон Хек также рассказал, что написал уже три страницы сценария к продолжению «Игры в кальмара», однако о деталях сюжета он предпочел не говорить.

Первый сезон южнокорейской драмы вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов. Ранее кинокритик объяснил успех южнокорейских сериалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз откажется от российского угля и закроет границы для перевозчиков
Danone задумался об уходе из России
Навальный подал жалобу на приговор за мошенничество и неуважение к суду
Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина парламенту
Кремль назвал «трагическим шоу» обвинения в адрес России по ситуации в Буче
Массовая драка приезжих в Москве попала на видео
Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского
Кремль высказался о ситуации в Буче
В Минэнерго допустили расчет за электроэнергию в рублях
В Крыму оценили стоимость подлежащего конфискации имущества украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.