В России сократили срок регистрации медицинских изделий

Правительство сократило срок регистрации медизделий в России с 50 до 5-22 рабочих дней

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России упрощается процедура государственной регистрации медицинских изделий, их перечень определит специальная комиссия. Об этом сообщается на сайте правительства.

Срок регистрации для медизделий сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для части из них — до 5 рабочих дней, говорится в документе.

Постановление кабмина датируется 1 апреля 2022 года. Принятые меры позволят повысить стабильность рынка социально-значимых товаров, которые оказались под влиянием антироссийских санкций, говорится на сайте ведомства.

Там пояснили, что государственная регистрация нужна для вывода медицинских изделий, которые произвели в России или привезли из-за рубежа, на рынок. Упрощенная процедура позволит сделать это в максимально короткие сроки.

В состав комиссии, которая определит перечень возможных для регистрации в таком порядке изделий, войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина и других ведомств, сообщил кабмин.

С 29 ноября 2019 года в России отменили обязательную сертификацию лекарств. Правительство установило новый порядок, согласно которому вместо сертификации выдается разрешение Росздравнадзора — в это ведомство производитель обязан представить данные о препарате.