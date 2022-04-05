В Калмыкии пресекли создание экстремистской ячейки в СИЗО

В Элисте сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН пресекли создание экстремистской ячейки в СИЗО

В СИЗО Элисты сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН пресекли противоправную деятельность 35-летнего мужчины. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Калмыкии.

По данным ведомства, в период с января по февраль 2022 года он пытался организовать в следственном изоляторе ячейку деструктивного общественного движения, которое решением Верховного суда признано экстремистским. Ему не удалось реализовать свой замысел, так как его действия пресекли правоохранительные органы.

В отношении него возбудили дело по статьям 282 («Организация деятельности экстремистской организации») и 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») УК РФ.

30 августа сообщалось, что в московском СИЗО «Матросская Тишина» силовики выявили запрещенное в России экстремистское движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), созданное заключенными.