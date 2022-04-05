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КНДР пообещала не нападать первой на Южную Корею

Сестра генсека КНДР Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян не нападет первым на Южную Корею

Фото: Jorge Silva / Reuters

Северная Корея не станет первой нападать на Южную, но применит ядерное оружие, если Сеул пойдет на «военную конфронтацию». Такое заявление сделала заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Е Чжон. Ее слова приводит РИА Новости.

Ким Е Чжон заверила, что КНДР выступает против войны с Южной Кореей и не считает ее главным врагом. «Если южнокорейская армия не предпримет никаких военных действий против нашего государства, она не будет рассматриваться как цель нашего нападения. Но если Южная Корея пойдет на «превентивный удар», наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — подчеркнула она.

Ранее политик пригрозила Сеулу последствиями за «безрассудную и несдержанную» риторику министра обороны Южной Кореи Со Ука о возможности превентивного удара. По ее словам, эти заявления усугубили отношения между странами и повысили уровень военной напряженности на полуострове. Она назвала высказывания главы ведомства провокационными.

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Марина Совина
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