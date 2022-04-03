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Северная Корея пригрозила Сеулу последствиями за высказывания о ракетах

Сестра Ким Чен Ына заявила, что слова Минобороны Южной Кореи будут иметь последствия
Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон

Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон. Фото: Pyeongyang Press Corps/ Globallookpress.com

Северная Корея пригрозила Сеулу последствиями за высказывания о ракетах, об этом заявила замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Политик отметила, что «безрассудная и несдержанная» риторика министра обороны Южной Кореи Со Ука о возможности превентивного удара усугубила отношения между странами и повысила уровень военной напряженности на полуострове, назвав высказывания главы ведомства провокационными.

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«Теперь мы не можем не отнестись к его конфронтационной истерии очень серьезно и не пересмотреть многое. Если Южная Корея хочет предотвратить катастрофу, она должна соблюдать дисциплину», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

28 марта Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения. До этого разведка и военные Южной Кореи заподозрили, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву. По данным ведомств, об этом свидетельствуют работы по восстановлению одного из четырех туннелей на северокорейском полигоне Пунгери, которые в настоящее время проводит Пхеньян.

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Марина Совина
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