Ким Чен Ын продолжит развивать наступательные вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит развивать наступательные вооружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейские СМИ.

«Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии», — сказал лидер страны.

Ранее разведка и военные Южной Кореи заподозрили, что КНДР готовится к испытательному ядерному взрыву. По данным ведомств, об этом свидетельствуют работы по восстановлению одного из четырех туннелей на северокорейском полигоне Пунгери, которые в настоящее время проводит Пхеньян.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда». Позже стало известно, что КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, в Японии их назвали самыми продвинутыми с технической точки зрения.