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Россияне раскупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето

Губернатор Кубани сообщил, что номерной фонд отелей забронирован на лето на 50 процентов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На черноморском побережье Кубани россияне раскупили половину всех мест в отелях и апартаментах на летний период. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в настоящее время забронировано и выкуплено более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье и около 30 процентов — на Азовском. 

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«Наша главная задача, чтобы туристы не чувствовали разницу между отдыхом за границей и на наших курортах. Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться обратно», — высказался он и отметил, что с 1 мая до конца туристического сезона на курортах будет функционировать штаб по обеспечению комфорта и безопасности отдыха.

Кондратьев добавил, что для этого край ежегодно работает над расширением спектра предлагаемых услуг, развитием комплексного отдыха, в том числе по системе «все включено».

Ранее в марте эксперты туротрасли предупредили отечественных туристов о повышении цен на путешествия по России из-за западных санкций. Так, средняя стоимость проживания в отелях Кубани составляет 7,7 тысячи рублей в сутки, что на 61 процент выше аналогичного показателя прошлого года.

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Валентина Процкова
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