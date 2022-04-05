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В Крыму оценили стоимость подлежащего конфискации имущества украинцев

В Крыму заявили о готовности конфисковать миллиарды у украинских чиновников

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Имущество украинских чиновников и олигархов, которое может быть конфисковано в Крыму, составляет миллиарды рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госсовета республики Владимира Константинова.

Речь идет о недвижимости, бизнес-активах, денежных средствах, вкладах в банках и ценных бумагах. Помимо этого, оценке подлежит также имущество, принадлежащее аффилированным с украинцами лицами.

Ранее Госсовет Крыма единогласно одобрил законопроект, согласно которому возможна национализация имущества украинских чиновников и олигархов. В его поддержку проголосовали все 73 депутата, теперь проект закона будет направлен в Госдуму. При этом национализировать имущество планируется без выплаты компенсаций.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что идея конфискации имущества у украинцев является «варварской». По его словам, меры экономического характера в отношении враждебных стран необходимы, однако они не должны быть такими грубыми.

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Роман Кирьянов
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