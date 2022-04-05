В Крыму предложили изымать имущество украинских олигархов

Госсовет Крыма направит в Госдуму законопроект об изъятии имущества у украинских олигархов

Депутаты Госсовета Крыма поддержали инициативу о направлении в Госдуму проекта федерального закона,который прорабатывал бы процедуру изъятия собственности у украинских олигархов и других иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России. Об этом сообщается на сайте Госсовета.

Согласно формулировке, конфискации подлежит движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц, совершающих против России недружественные действия, а также «регистрация права собственности Республики Крым на имущество указанных лиц».

Проект закона был единогласно одобрен всеми 73 депутатами Госсовета. Согласно закону, изъятие имущества не предполагает выплаты компенсаций.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал «варварством» национализацию имущества россиян на Украине. По его словам, Москва должна отреагировать на такие действия украинских властей, однако эта реакция не должна быть такой же радикальной.