В России назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством

Сенатор Климов заявил, что РФ не должна вводить национализацию имущества всех украинцев

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что Россия как цивилизованное государство не должно уподобляться Украине и вводить национализацию имущества всех поголовно украинцев», — заявил он.

Климов добавил, что Москва должна реагировать на действия Киева, но не таким же варварским образом. «Можно индивидуально разбирать случаи и распространять какие-то меры [на тех], о чьей вине в преступлениях говорят Генпрокуратура и Следственный комитет», — сказал сенатор.

Ранее Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян. Депутат украинского парламента, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк пояснила, что закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной: например, проживает или ведет там свою основную деятельность. Шуляк также уточнила, что по решению суда или Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может быть национализировано имущество лиц с любым гражданством, которые публично поддерживают спецоперацию в республике.