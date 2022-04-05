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Спрогнозирован глобальный продовольственный кризис из-за санкций

Профессор Рамазанов спрогнозировал глобальный продовольственный кризис из-за санкций

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал глобальный продовольственный кризис на фоне усиления санкционного давления.

По мнению эксперта, кризис будет вызван нарушениями хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастающим дефицитом и ростом цен на энергоносители. Рамазанов напомнил, что Россия является одним из основных экспортеров базовых видов сырья для производства зерна, удобрений, энергоносителей, а в сложившихся условиях она не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире.

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При этом, считает специалист, альтернативных источников полноценной замены России на мировом рынке продовольствия, удобрений и энергоносителей сейчас нет. Несмотря на то, что кроме России зерно на мировой рынок поставляют Канада, США, Франция, Австралия, Украина, Аргентина, Румыния и некоторые другие страны, Рамазанов ожидает сокращения производства сырья в них из-за недостатка и роста цен на удобрения, энергоносители и логистику.

Также, по мнению профессора, предпосылок к тому, что какие-то страны-экспортеры продовольствия могут выиграть в сложившейся ситуации, нет.

28 марта в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза «катастрофического голода» из-за кризиса на Украине. Специалисты также заявили о росте цен во всем мире на базовые продукты питания. В частности, старший аналитик по продовольственным кризисам и руководитель группы управления по чрезвычайным ситуациям и обеспечению устойчивости FAO Лука Руссо рассказал, что риск голода существует для Афганистана, Сирии, Йемена, а также ряда стран Сахеля и Африканского Рога.

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Марина Совина
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