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Генсек ООН обсудил с Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине

Генсек ООН Гутерриш по телефону обсудил Кулебой гуманитарную ситуацию на Украине
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба . Фото: Jakub Stezycki / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой тему безопасности и гуманитарную ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

«Они обсудили ситуацию с безопасностью и правами человека на Украине», - отметили в пресс-службе. Гутерриш также рассказал Кулебе о целях поездки замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Москву и Киев.

Генсек ООН также подтвердил приверженность организации гуманитарному прекращению огня на Украине. Гутерриш в ходе разговора заявил о намерении усиливать гуманитарную поддержку украинскому народу.

Ранее Кулеба потребовал ужесточить готовящиеся в рамках пятого пакета Евросоюза (ЕС) антироссийские санкции. По его словам, он знает, какие санкции содержатся в пятом пакете ЕС, и считает их недостаточными. «В рамках пятого пакета нужно отключить новые банки РФ от SWIFT, нужны меры, направленные на эмбарго российской нефти, газа и угля, а также закрыть порты ЕС для российских судов и товаров», — заявил глава МИД.

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Марина Совина
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