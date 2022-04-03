Кулеба потребовал ужесточить готовящиеся антироссийские санкции

Глава МИД Украины Кулеба потребовал ужесточить санкции против РФ в рамках пятого пакета ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить готовящиеся в рамках пятого пакета Евросоюза (ЕС) антироссийские санкции. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, он знает, какие санкции содержатся в пятом пакете ЕС, и считает их недостаточными. «В рамках пятого пакета нужно отключить новые банки РФ от SWIFT, нужны меры, направленные на эмбарго российской нефти, газа и угля, а также закрыть порты ЕС для российских судов и товаров», — заявил глава МИД.

Кулеба пояснил, что «после кадров из Бучи» он может только требовать, а не использовать дипломатический язык. Министр также отметил, что Украина с партнерами и Международным уголовным судом будет работать над привлечением причастных к ответственности.

Ранее украинские власти и зарубежные СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. В Минобороны РФ назвали публикации постановками.