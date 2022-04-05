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Казахстан снизит добычу нефти в 2022 году

Министр экономики Казахстана заявил о снижении добычи нефти с 87,5 до 85,7 млн тонн в 2022

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Власти Казахстана планируют снизить добычу нефти в 2022 году с ранее прогнозированных 87,5 миллиона тонн до 85,7 миллиона тонн. Об этом заявил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, его цитирует ТАСС.

«Мы увеличили прогноз цены на нефть с 60 до 90 долларов за баррель в 2022 году. По добыче нефти [прогнозируется] небольшое снижение до 85,7 миллиона тонн, но идет компенсация за счет более высокой цены», — рассказал глава ведомства.

Ранее в марте нефтяной экспорт Казахстана оказался под угрозой — в результате суровых погодных условий пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КПК), которая обеспечивает до 2\3 экспорта нефти из Казахстана. Позже Министерство энергетики Казахстана сообщило, что прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти.

Марина Совина
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