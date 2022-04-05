Казахстан снизит добычу нефти в 2022 году

Министр экономики Казахстана заявил о снижении добычи нефти с 87,5 до 85,7 млн тонн в 2022

Власти Казахстана планируют снизить добычу нефти в 2022 году с ранее прогнозированных 87,5 миллиона тонн до 85,7 миллиона тонн. Об этом заявил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, его цитирует ТАСС.

«Мы увеличили прогноз цены на нефть с 60 до 90 долларов за баррель в 2022 году. По добыче нефти [прогнозируется] небольшое снижение до 85,7 миллиона тонн, но идет компенсация за счет более высокой цены», — рассказал глава ведомства.

Ранее в марте нефтяной экспорт Казахстана оказался под угрозой — в результате суровых погодных условий пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КПК), которая обеспечивает до 2\3 экспорта нефти из Казахстана. Позже Министерство энергетики Казахстана сообщило, что прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти.