Лавров заявил о появлении «большего реализма» в позиции Украины по Крыму, ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация продемонстрировала появление «большего реализма» по вопросу статуса Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Выступление министра на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой по Украине опубликовано в YouTube.

«Уже понятно стало и киевским представителям, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть. Больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины и, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев», — сказал министр.

По словам Лаврова, то, как эти «нотки реализма» будут переводиться «на язык договорной бумаги», еще предстоит понять.

Глава МИД также подчеркнул, что саммит президентов России и Украины может быть созван только для закрепления результата, который будет достигнут делегациями сторон во время переговоров.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов, говоря о принадлежности Крыма, дал четкий и ясный ответ, заявив, что, это то же самое, что спросить у турка, чей Хатай. По его словам, один украинский тележурналист любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса о принадлежности Крыма. «Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с "янычарской пощечиной"», — задался он вопросом.