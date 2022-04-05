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Россияне массово захотели улучшить жилищные условия

Отремонтировать жилье в течение трех лет планируют 36 процентов россиян

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Около половины россиян (57 процентов) намерены в течение трех лет улучшить свои жилищные условия, несмотря на сложившуюся непростую социально-экономическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ. Материал опубликован на сайте организации.

Как выяснили аналитики, отремонтировать имеющееся жилье планируют 36 процентов опрошенных, 21 процент хотели бы в последующие три года купить новую недвижимость (15 процентов намерены приобрести квартиру или частный дом, 6 процентов — построить дом самостоятельно).

Две трети (66 процентов) граждан, стремящихся улучшить жилищные условия, хотят сделать это за счет собственных средств. Каждый десятый готов использовать для этого потребительский (13 процентов) или ипотечный кредит (12 процентов).

Не планируют улучшать жилищные условия 43 процента россиян. Основная масса (57 процентов) таковых — жители Москвы. «Несмотря на общий тренд смены повседневного потребительского поведения, крупные, ранее запланированные траты в виде финансирования ремонта или покупки недвижимости отличаются меньшими колебаниями, — указывают в НАФИ. — Также сохранение планов на покупку недвижимости подкрепляется тем, что россияне нередко выбирают ее в качестве надежной инвестиции в период нестабильности».

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Нина Ташевская
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