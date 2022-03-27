У россиян выросли траты с началом спецоперации на Украине

Во время спецоперации на Украине вдвое больше россиян увеличили траты, чем в пандемию

После начала спецоперации на Украине почти в два раза больше россиян с финансовой стратегией увеличили траты, чем во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков портала SuperJob.

По данным издания, количество россиян, увеличивших свои траты с началом спецоперации, составляет 14 процентов. Во время пандемии, как подсчитали эксперты, их было всего 8 процентов.

Отмечается, что те жители страны, которые стали больше тратить, уверены, что делать накопления в условиях высокой инфляции неразумно. Россияне, которые, наоборот, начали экономить, объяснили свое решение стремительным ростом цен и сокращением финансовых возможностей.

Аналитики SuperJob выяснили, что больше других в нынешней ситуации пытаются экономить граждане с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. Тратить же склонны респонденты, зарабатывающие больше 80 тысяч рублей. Кроме того, стало известно, что финансовая стратегия изменилась у 63 процентов россиян. При этом 24 процента опрошенных рассказали, что не изменили размера трат с начала спецоперации.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины.