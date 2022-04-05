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В США допустили растягивание конфликта на Украине на годы

Глава Генштаба США Милли заявил, что конфликт на Украине может продолжаться годы

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Текущий конфликт вокруг Украины может оказаться очень продолжительным и затянуться на годы. Такое развитие событий допустил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает ТАСС.

Глава американского Генштаба предрек, что на Украине будут продолжаться боевые действия на суше. По его словам, на данный момент речь идет о растянутом конфликте. «Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно», — заключил генерал.

Ранее Милли предупредил о росте вероятности возникновения крупного конфликта между державами. Военачальник отметил, что такие «глобальные державы», как Китай и Россия, обладают внушительным военным потенциалом и стремятся внести коррективы в сложившийся мировой порядок.

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Виктория Кондратьева
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