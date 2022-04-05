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В США предупредили о росте вероятности конфликта между державами

Глава Генштаба США Милли заявил о росте вероятности конфликта между великими державами

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предупредил о росте вероятности возникновения крупного конфликта между державами. Как уточняет РИА Новости, своими опасениями он поделился в ходе бюджетных слушаний в палате представителей.

«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается», — подчеркнул Милли.

Американский военачальник подчеркнул, что такие «глобальные державы», как Китай и Россия, обладают внушительным военным потенциалом и стремятся внести коррективы в сложившийся мировой порядок.

Ранее сообщалось, что США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией.

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Варвара Кошечкина
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