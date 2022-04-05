Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

США тайно испытали гиперзвуковую ракету

CNN: США в марте тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты для избежания эскалации с РФ

Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press

США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его информации, речь идет о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) американского министерства обороны.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта

Ракета была запущена над Тихим океаном со стратегического бомбардировщика B-52. Она прошла расстояние более 480 километров на высоте более 19 тысяч метров с максимальной скоростью, превышающей скорость звука как минимум в пять раз. Это уже второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC, первое состоялось в сентябре 2021 года, подчеркивает телеканал.

CNN обращает внимание на то, что на момент проведения испытаний ракеты президент США Джо Байден готовился к визиту в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО и во встрече Группы семи. «США ведут себя осторожно, чтобы не допустить шагов или заявлений, которые могли бы привести к неоправданной эскалации между Вашингтоном и Москвой», — подчеркивает телекомпания.

Ранее сообщалось, что США решили отказаться от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет. Взамен этого американская администрация сконцентрируется на развертывании баллистических ракет с малыми ядерными зарядами на подводных лодках. По словам одного из источников в Пентагоне, это оружие необходимо для сдерживания России и Китая.

2 апреля США решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Такое решение было принято, чтобы избежать неверного толкования, отметила представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В марте Конгресс США утвердил законопроект о финансировании деятельности федерального правительства на 2022 финансовый год. Новый бюджет подразумевает сокращение расходов на программу разработки гиперзвуковых ракет для ВВС вдвое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах в американских банках
России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа
В Госдуме объяснили призыв польского министра исключить Россию из МОК
Госдума предложила ввести штрафы за отождествление СССР и Германии
Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места для прогулки по Анталье
Актер из фильма «Майор Гром» сравнил Москву с европейскими столицами
Казахстан снизит добычу нефти в 2022 году
Власти Британии захотели выпустить NFT
Обнаружено около 50 подвариантов омикрон-штамма
Психолог рассказал о правилах покупки первого смартфона ребенку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.