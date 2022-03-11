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Американских военных лишили гиперзвуковых ракет

ВВС США не смогут купить гиперзвуковые ракеты ARRW в 2022 году из-за сокращения бюджета

Фото: U.S. Air Force / Giancarlo Casem / Reuters

Военно-воздушные силы США лишили гиперзвуковых ракет AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) в 2022 году. К этому приведет сокращение бюджета, пишет Breaking Defence.

Конгресс США утвердил законопроект о финансировании деятельности федерального правительства на 2022 финансовый год. Новый бюджет подразумевает сокращение расходов на программу разработки гиперзвуковых ракет для ВВС вдвое.

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ВВС США запросили около 161 миллиона долларов на покупку 12 ракет AGM-183A у компании Lockheed Martin, однако не смогут их приобрести — законопроект предусматривает выделение около 80 миллионов долларов. В пояснении к документу сокращение финансирования объяснили задержками в тестировании ARRW. Выделенные средства направят на расширение программы испытаний гиперзвуковых ракет.

Сенат еще не утвердил новый проект закона. В публикации отмечают, что документ стал результатом обширных консультаций, поэтому его могут утвердить без изменений.

В декабре 2021 года испытания AGM-183A завершились неудачей. Последовательность стартовых операций прервалась до отделения боеприпаса от бомбардировщика B-52H.

В ходе тестов в июле 2021-го у прототипа ARRW не заработал двигатель. Испытания проходили у побережья Калифорнии. Ранее в том же месяце Военно-воздушные силы США испытали прототип осколочно-фугасной боеголовки ракеты AGM-183A ARRW.

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Даниил Иринин
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