США испытали боеголовку способной за 20 минут ударить по Москве ракеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели наземные испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает The Drive.

Согласно изданию, тесты состоялись на авиабазе Эглин во Флориде. В ходе испытаний были собраны данные, касающиеся, в частности, силы взрыва и масштабов создаваемых им разрушений. Официальных подробностей об устройстве боеголовки не сообщается, однако издание допускает, что она изготовлена по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO), использующей взрывчатое вещество PBXN-110.

В марте таблоид Daily Express написал, что AGM-183A ARRW, запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина.

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В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

В марте того же года американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.