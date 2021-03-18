В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве ракету

Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина, пишет Daily Express.

Британский таблоид напоминает, что летные испытания вышеназванной ракеты, заявляемая скорость которой превышает 20 чисел Маха, в Соединенных Штатах должны состояться в ближайшее время. По мнению издания, разработка AGM-183A ARRW может означать, что США догоняют Россию в гиперзвуковых технологиях.

Материалы по теме Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России? Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

В марте того же года американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW.

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.