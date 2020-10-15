Раскрыты скорость и дальность американской ARRW

Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, сообщает The Drive.

Американское издание раскрывает, что расстояние 1000 миль (более 1600 километров) оружие преодолеет за 10-12 минут. Первым AGM-183A ARRW получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (каждый самолет сможет переносить по четыре таких ракеты).

Издание напоминает, что начальная боевая готовность оружия запланирована на сентябрь 2022 года. Согласно The Drive, данная американская ракета стала ответом на аналогичные разработки России и Китая.

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В октябре Минобороны России представило ролик первого пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков».

В марте американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A ARRW. В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что у страны «есть супербыстрые ракеты».

В июне 2019 года американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.