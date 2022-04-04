США решили отказаться от программы разработки новых крылатых ракет

Nikkei: США откажутся от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет

США решили отказаться от дорогостоящей программы разработки новых крылатых ракет. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в Пентагоне, передает РИА Новости.

Взамен этого американская администрация сконцентрируется на развертывании баллистических ракет с малыми ядерными зарядами на подводных лодках. По словам одного из источников, это оружие необходимо для сдерживания России и Китая. «США уже имеют разнообразные ядерные средства для того, чтобы удержать потенциального противника от ограниченного применения ядерного оружия», — заявил другой собеседник издания. При этом стоимость разработки новых типов крылатых ракет высока и на данный момент потеряла актуальность.

2 апреля США решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Такое решение было принято, чтобы избежать неверного толкования, отметила представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США.