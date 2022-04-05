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Женщина выиграла девять миллионов рублей благодаря номерам умершего сына

Американка Мэри Эллиот выиграла 110 тысяч долларов и по ошибке выбросила лотерейный билет

Фото: Jens Schmitz / globallookpress.com

Американка Мэри Эллиот выиграла 110 тысяч долларов (девять миллионов рублей) в лотерее, используя в качестве номеров даты рождения умершего сына и других родственников. Об этом сообщает Independent.

67-летняя Мэри Эллиотт утверждает, что купила лотерейный билет в первый раз за десять лет. На следующий день она обнаружила, что выпавшие во время розыгрыша номера совпадают с ее. Однако ее радость быстро сменилась грустью. Женщина осознала, что по ошибке выбросила билет.

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Эллиот и ее муж в панике бросились в подсобное помещение и отыскали билет среди мусора. Он уже запачкался в кофе, поэтому поначалу отсканировать штрих-код было невозможно. Подтвердить выигрыш на сайте удалось лишь после того, как билет высох.

Эллиотт считает, что ее победа не была удачей. По ее мнению, все это — часть чего-то гораздо большего, чем она сама. Как потратить свой выигрыш, американка пока не придумала.

Ранее жительница Великобритании выиграла 2,4 миллиона фунтов стерлингов (почти 263 миллиона рублей) за девять лет в азартные игры. Однако после она назвала свою жизнь пустой.

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Рузанна Акмалтдинова
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