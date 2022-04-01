Женщина выиграла 263 миллиона рублей за девять лет и пожаловалась на жизнь

Британка Джейн Парк выиграла 2,4 миллиона фунтов за девять лет и назвала свою жизнь пустой

Жительница Великобритании выиграла 2,4 миллиона фунтов стерлингов (почти 263 миллиона рублей) за девять лет в азартные игры и назвала свою жизнь пустой. Об этом сообщает The Sun.

В 2013 году Джейн Парк из Эдинбурга, Шотландия, прославилась как самая юная победительница лотереи Euromillions, выиграв один миллион фунтов стерлингов в 17 лет. Также в марте 2022-го сразу три ставки Парк на скачках в Челтнеме оказались результативными, принеся ей еще 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Женщина посвятила эту победу покойному дедушке, который научил ее разбираться в лошадях. Несмотря на удачные ставки, Парк рассказала, что выигрыши принесли ей много несчастий. «Я понимаю, как легко жизнь может выйти из-под контроля. Я на себе это испытала», — пожаловалась британка.

Живущая в Дубае женщина рассказала, как чуть не умерла от сепсиса после неудачной утяжки живота в Бразилии. Также она лишалась прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Парк считает, что выигрыши не привнесли в ее жизнь ничего, кроме пустоты.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Орегон нашел забытый лотерейный билет и выиграл огромную сумму. Он стал обладателем почти девяти миллионов долларов (примерно миллиард рублей).