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Мужчина выиграл миллиард рублей по забытому лотерейному билету

Житель Орегона купил лотерейный билет на 26 недель и выиграл почти миллиард рублей

Фото: Paul Sakuma / AP

Житель американского штата Орегон нашел забытый лотерейный билет и выиграл по нему почти девяти миллионов долларов (примерно миллиард рублей). Об этом сообщает CNN.

В декабре 2021 года Уилбур Браун по совету друга купил лотерейный билет, который позволял участвовать не в одном, а в 26 розыгрышах лотереи. Поначалу он проверял результаты каждого тиража, но раз за разом обнаруживал, что ничего не выиграл. Через несколько недель мужчина перестал следить за лотереей и забыл про билет.

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Браун вспомнил про свой лотерейный билет лишь в феврале. В магазине, где отсканировали билет, он узнал, что ему полагается крупный выигрыш. Вместе с другом мужчина разыскал результаты очередного тиража и выяснил, что ему достался джекпот, составлявший 8,9 миллиона долларов (около миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского города Силвер-Лейк, штат Канзас, увидел вещий сон о выигрыше в лотерею, а спустя два дня действительно обрел богатство. Мужчина решил потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли.

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Олег Парамонов
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