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Глава ДНР назвал кандидата на пост мэра Мариуполя

Глава ДНР Пушилин поддержит депутата от партии Медведчука на пост мэра Мариуполя

Фото: Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал кандидата на пост мэра Мариуполя, которого он планирует поддержать. Об этом политик высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Корреспондент канала сообщил, что ранее в одной из школ Мариуполя прошло собрание общественности, на котором «лидеры общин» выдвинули своего кандидата на пост главы городской администрации. Отмечается, что большинство присутствовавших поддержали кандидатуру бывшего директора завода «Азовмаш», депутата горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Константина Иващенко.

Пушилин заявил, что во вторник планирует пригласить выдвинутого общественностью Мариуполя лидера и предложить ему занять пост мэра города.

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«То, что было вчера заявлено на этом собрании, очень четко совпадает с тем, за что мы боролись все эти 8 лет, — за право говорить на русском языке, чтить реальную историю, героев Великой Отечественной войны и двигаться в сторону и вместе с нашей большой Родиной. С учетом этого считаю нужным с моей стороны пригласить выдвинутого людьми лидера и предложить ему возглавить местную администрацию. Что непременно я сегодня и сделаю», — заявил глава ДНР.

4 апреля в Народной милиции (НМ) ДНР сообщили, что силы республики взяли практически под полный контроль центр Мариуполя. Уточнялось, что военнослужащим НМ остается «зачистить» промзоны и порт города.

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Алевтина Запольская
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