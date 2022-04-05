Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На Марсе зафиксировали вулканическую активность

Nature: на Марсе зафиксировали вулканическую активность

Фото: CHROMORANGE / Knut Niehus /imago-images.de / Globallookpress.com

Ученые Австралийского национального университета предположили, что причиной повторяющихся марсотрясений в определенном регионе Красной планеты является вулканическая активность. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи зафиксировали 47 ранее не выявленных событий сейсмической активности под марсианской корой в области Cerberus Fossae, возраст которой составляет менее 20 миллионов лет. Данные, полученные приборами на посадочном модуле InSight, свидетельствуют, что магма в марсианской мантии между корой и ядром все еще активна и отвечает за тектонические процессы.

Марсотрясения были обнаружены в течение периода около 350 солов, что эквивалентно примерно 359 дням на Земле. Наличие сейсмической активности указывает на существование конвекции мантийных пород в недрах Марса, что затрудняет объяснение, почему на Красной планете отсутствует магнитное поле. Скорее всего, существует иной механизм, препятствующий его генерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В ЕС оценили сопротивление рубля санкциям
Бастрыкин велел расследовать убийства российских пленных на Украине
Популярные смартфоны Xiaomi признали устаревшими
Стало известно о закрытии крупнейшего в мире онлайн-магазина наркотиков
Умерла звезда сериала «Жители Ист-Энда» Джун Браун
Россияне раскупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето
На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков
Россия ответит на высылку дипломатов из Италии
Политолог высказался о Байдене и худших президентах США
Москвичам старше 50 лет предложили бесплатно освоить новую профессию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.