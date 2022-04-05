Nature: на Марсе зафиксировали вулканическую активность

Ученые Австралийского национального университета предположили, что причиной повторяющихся марсотрясений в определенном регионе Красной планеты является вулканическая активность. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи зафиксировали 47 ранее не выявленных событий сейсмической активности под марсианской корой в области Cerberus Fossae, возраст которой составляет менее 20 миллионов лет. Данные, полученные приборами на посадочном модуле InSight, свидетельствуют, что магма в марсианской мантии между корой и ядром все еще активна и отвечает за тектонические процессы.

Марсотрясения были обнаружены в течение периода около 350 солов, что эквивалентно примерно 359 дням на Земле. Наличие сейсмической активности указывает на существование конвекции мантийных пород в недрах Марса, что затрудняет объяснение, почему на Красной планете отсутствует магнитное поле. Скорее всего, существует иной механизм, препятствующий его генерации.