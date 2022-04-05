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Россияне рассказали о планах на майские праздники

Большинство россиян проведут майские праздники на даче или в деревне

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне рассказали о планах на майские праздники. Большинство граждан (41 процент) проведут праздничные дни на даче или в деревне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что 21 процент россиян планирует остаться дома и только шесть процентов граждан отправятся в заграничную поездку.

Еще шесть процентов опрошенных решили в майские праздники отдохнуть у морского побережья в России, а два процента граждан намерены поехать в горы.

Согласно данным исследования, 18 процентов респондентов будут работать в праздничные дни.

Ранее эксперты туристической индустрии назвали самые востребованные направления для путешествий на майские праздники, а также их оптимальную стоимость. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рейтинг самых популярных направлений традиционно возглавляет Сочи. При этом эксперт заверил, что сейчас цены на курорте на майские праздники соответствуют прошлогодним.

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Марина Совина
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