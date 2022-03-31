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Россиянам назвали оптимальную стоимость туров на море на майские праздники

Стоимость тура на майские праздники в Сочи составляет от 36,5 тысячи рублей

Фото: Globallookpress.com

Эксперты туристической индустрии назвали самые востребованные направления для путешествий на майские праздники, а также их оптимальную стоимость. Об этом они рассказали «Коммерсанту».

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рейтинг самых популярных направлений традиционно возглавляет Сочи. При этом эксперт заверил, что сейчас цены на курорте на майские праздники соответствуют прошлогодним. По данным сервиса Travelata.ru, средняя стоимость тура, проданного в марте, с размещением в Имеретинской низменности составляла 36,5 тысячи рублей, в центре Сочи — 62,8 тысячи рублей, в горном кластере — 48,3 тысячи рублей.

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Ромашкин отметил, что популярность Крыма как пляжного направления упала из-за закрытия аэропорта Симферополя — по его мнению, на майские праздники туристы выбирают краткосрочные поездки на несколько дней, которые невозможно осуществить без перелета. Так, в Ялте наиболее доступные номера у моря можно найти от 1,2 тысячи рублей за ночь.

Третьим сравнительно популярным российским пляжным направлением была названа Калининградская область. Тем не менее Ромашкин полагает, что на майские праздники туристы скорее отдадут предпочтение экскурсиям, чем купанию в море. «Некоторые гости ориентируются на размещение в отелях на море, но это связано в основном с их желанием совершать прогулки», — объяснил глава «Дельфина». Средняя цена тура с учетом акции туристического кешбэка оценивается в 29,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что РЖД в период майских праздников запустит порядка 400 дополнительных поездов на самых востребованных направлениях.

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Дарья Рыбак
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