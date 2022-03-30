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В РЖД объявили о запуске дополнительных поездов на майские праздники

РЖД запустит 400 дополнительных поездов на майские праздники

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в период майских праздников запустит порядка 400 дополнительных поездов на самых востребованных направлениях. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

В РЖД ожидают, что пиковые даты выезда на праздники придутся на 29, 30 апреля и 6 мая, в обратном направлении — на 3 и 9, 10 мая. В связи с повышенным спросом перевозчик объявил о назначении порядка 400 поездов дальнего следования.

«Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Архангельском, Кировом, Кинешмой, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском, Воронежем, Волгоградом, Новозыбковом, Белгородом, Старым Осколом, Имеретинским Курортом, Адлером, Новороссийском, Ижевском, Ульяновском, Челябинском, Екатеринбургом и другими городами», — сообщили в пресс-службе.

Также запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Москву, Белгород, Казань, Великие Луки и Киров. Дополнительные составы пустят по маршрутам из Ростова-на-Дону в Волгоград, Кисловодск и Им.

Ранее в марте генеральный директор РЖД Олег Белозеров пообещал постараться не допустить повышения стоимости пассажирских билетов в 2022 году.

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Дарья Рыбак
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