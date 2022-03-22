В РЖД прокомментировали возможность повышения стоимости билетов на поезда

РЖД пообещали не повышать стоимость пассажирских билетов

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) пообещали постараться не допустить повышения стоимости пассажирских билетов в 2022 году. Такой комментарий дал генеральный директор компании Олег Белозеров, пишет ТАСС.

Ранее в РЖД смягчили часть коронавирусных ограничений для пассажиров. Так, с 21 марта отменяется обязательное требование о ношении защитных масок и измерение температуры для туристов в поездах дальнего следования и на вокзалах. Кроме того, пассажирам больше не нужно соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.