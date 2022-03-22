В РЖД отменили обязательное ношение масок в поездах и на вокзалах

РЖД отменили обязательное требование о ношении масок на вокзалах и в поездах с 21 марта

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) смягчили часть коронавирусных ограничений для пассажиров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог», — сообщили в компании.

Согласно новым правилам, с 21 марта отменяется обязательное требование о ношении защитных масок и измерение температуры для туристов в поездах дальнего следования и на вокзалах.

Кроме того, пассажирам больше не нужно соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах. При этом в РЖД уточнили, что продолжат осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов.

Ранее, 17 марта, в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили масочный режим. В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 15 марта, ношение защитных медицинских масок или респираторов на территории аэропорта стало необязательным.

