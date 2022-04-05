Медведев высказался о ситуации в Буче

Медведев назвал фейками сообщения о расстреле гражданских ВС РФ в Буче

Многочисленные сообщения о преступлениях российских войск против гражданского населения расположенного под Киевом города Буча являются фейками, которые активно распространяются западными НКО. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, такие сообщения создаются с целью «расчеловечивания» не только российских военных, но и образа России в целом. «Для расчеловечивания России и её максимального очернения взбесившееся зверьё из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей», — заявил Медведев.

Он сравнил сообщения о расстреле в Буче с другими растиражированными западными СМИ образами, достоверность которых потом оказалось невозможно подтвердить. «"Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь — Буча», — добавил он.

По словам, Медведева, популярность такого рода сообщений — следствие идеологической накачки украинского общества, проводившейся последние 30 лет. Он сравнил идеологическую работу, которой подвергались украинцы с аналогичными процессами в Германии, которые в итоге привели к появлению Третьего Рейха.

«Ради мифической «истории Украины» XIV–XVII веков уничтожалась идея единого русского народа. Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и коллаборантов, возведённых современным украинским «агитпропом» в ранг героев», — заявил Медведев.

По его словам, Россия справится с задачами по денацификации Украины и ее истории, после чего уже ничто не помешает «построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока».

Ранее Медведев назвал участившиеся случаи высылки российских дипломатов из западных стран шизоидной кампанией по давлению на Россию.