Российский врач развеяла три распространенных мифа о кофе

Невролог Наталия Гурарий рассказала, что кофе не поможет протрезветь или взбодриться

Российский врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Гурарий развеяла три самых распространенных мифа о кофе. Об этом сообщает онлайн-издание 74.RU.

По словам специалиста, кофе совершенно не помогает протрезветь. Наоборот, он только усилит отравление организма, вызванное алкоголем, так как кофеин и этиловый спирт — яды, которые требуют последующей детоксикации. Невролог также отметила, что после чашки эспрессо опьянение быстро станет более выраженным.

Также Гурарий рассказала, что кофе считается одним из самых бодрящих напитков, но это правда лишь отчасти. В нем содержатся кофеин и теобромин — природные алкалоиды, которые оказывают на нервную систему прямо противоположное действие. Кофеин, который начинает «работать» раньше, действительно поможет взбодриться, но только на короткий промежуток времени. Примерно через 30 минут теобромин окажет расслабляющий эффект, и человек может захотеть спать. Потому, заявила невролог, при сильной усталости от кофе лучше воздержаться.

Не имеет под собой оснований, по словам Гурарий, и еще одно распространенное заблуждение, что кофеин может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Длительное употребление кофе не связано с повышенным риском развития инсульта у женщин и даже снижает его у мужчин независимо от наличия известных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — подытожила невролог, напомнив, что речь идет об умеренном употреблении этого напитка (до 300 миллилитров в день).

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