Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог развеял мифы о пользе тунца и авокадо для похудения

Диетолог Энкарни Перес развеял мифы о пользе «легких» продуктов для похудения

Фото: Shutterstock

Диетолог Энкарни Перес развеял мифы о пользе «легких» продуктов, таких как тунец, авокадо и орехи, для похудения. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам эксперта, принято считать, что для сброса веса следует отказаться от вредных продуктов, включая выпечку, жареное, сладости. По этой причине многие худеющие налегают на «легкие» продукты.

Перес назвал распространенной ошибкой людей, желающих похудеть, употребление «легкого» салата с авокадо, заправленного оливковым маслом, в который добавляют грецкие орехи, яйца, тунец. «В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть», — объясняет он.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Диетолог отметил, что полезные продукты следует есть в умеренных количествах и правильно сочетать их между собой. «Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого», — добавил Перес.

Эксперт призвал отказаться от продуктов, не насыщающих организм, таких как алкоголь, колбасные изделия, йогурты или вяленые сыры. Альтернативой им могут стать полезные перекусы — например, морковь, банан, яблоко, сухофрукты или овсяные хлопья с натуральным йогуртом.

Ранее диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей. По мнению эксперта, особую осторожность следует проявлять тем, кто страдает от заболеваний пищеварительного тракта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Разработчики World of Tanks заявили об уходе из России и Белоруссии
Названы суммы выплат семьям погибших в упавшем с подмосковной эстакады автобусе
Бывшего кандидата на пост губернатора Приморья задержали за мошенничество
Макгрегор показал видео с тренировки и пообещал крушить головы
Пленный боец «Айдара» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами
Стало известно об обысках на «российской» яхте в Испании
Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод»
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
Меркель вспомнила о своем решении 2008 года по Украине и НАТО
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.