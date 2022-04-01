Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей

Диетолог Наталья Круглова посоветовала не есть кислое и жареное на голодный желудок

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предупредила, что для некоторых людей могут представлять опасность кислые, жареные и острые блюда. Об этом сообщает «Москва 24».

По мнению эксперта, особую осторожность следует проявлять тем, кто страдает от заболеваний пищеварительного тракта. Она посоветовала им не есть на голодный желудок кислые продукты, в том числе овощи и фрукты. Жареные продукты и блюда с большим количеством специй, по ее словам, также могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Особую сложность представляет кофе. Круглова утверждает, что употребление этого напитка на голодный желудок способно обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому его следует избегать людям с рефлюкс-эзофагитом. В то же время, по ее словам, кофе может быть полезен при заболеваниях печени.

Это про людей, у кого уже есть заболевания пищеварительного тракта, есть предрасположенность к ним. Для здорового человека это не имеет значения

Наталья Круглова врач-диетолог

Ранее американский диетолог Лорен Манакер рассказала, что грецкий орех богат жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако может оказаться вредным для здоровья при регулярном употреблении. По словам специалистки, опасность заключается в фитиновой кислоте, из-за которой в организме плохо усваивается железо.