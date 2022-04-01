Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей

Диетолог Наталья Круглова посоветовала не есть кислое и жареное на голодный желудок

Фото: Andreas Berheide / imago-images.de / Globallookpress.com

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предупредила, что для некоторых людей могут представлять опасность кислые, жареные и острые блюда. Об этом сообщает «Москва 24».

По мнению эксперта, особую осторожность следует проявлять тем, кто страдает от заболеваний пищеварительного тракта. Она посоветовала им не есть на голодный желудок кислые продукты, в том числе овощи и фрукты. Жареные продукты и блюда с большим количеством специй, по ее словам, также могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Особую сложность представляет кофе. Круглова утверждает, что употребление этого напитка на голодный желудок способно обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому его следует избегать людям с рефлюкс-эзофагитом. В то же время, по ее словам, кофе может быть полезен при заболеваниях печени.

Это про людей, у кого уже есть заболевания пищеварительного тракта, есть предрасположенность к ним. Для здорового человека это не имеет значения

Наталья Кругловаврач-диетолог

Ранее американский диетолог Лорен Манакер рассказала, что грецкий орех богат жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако может оказаться вредным для здоровья при регулярном употреблении. По словам специалистки, опасность заключается в фитиновой кислоте, из-за которой в организме плохо усваивается железо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России
Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода
В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»
В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса
Минобрнауки попросило вузы перенести размещенный на YouTube контент
Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей
Популярный у подростков способ избавиться от серы в ушах встревожил врачей
Представитель ООН приедет в Москву и Киев для обсуждения перемирия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.