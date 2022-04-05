120 мигрантов попали в отделы полиции за массовую драку на стройке в Москве

Полиция задержала 120 мигрантов за массовую драку на стройке в Москве

Начало событий в новости Массовая драка мигрантов в «Сердце столицы» попала на видео

Московская полиция доставила 120 мигрантов в отделы МВД за участие в массовой драке, устроенной на стройплощадке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 1 апреля на Шелепихинской набережной. На стройплощадке жилищного комплекса между рабочими из Таджикистана и Узбекистана возник конфликт, который перерос в массовую драку. Все ее участники были задержаны.

Сведений о пострадавших не имеется.

В настоящее время правоохранители выясняют причины потасовки и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее 5 апреля появилось видео драки в ЖК «Сердце столицы». Несколько десятков рабочих, вооруженных досками и арматурой, кричат друг на друга и кидаются камнями.