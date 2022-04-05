Массовая драка мигрантов в «Сердце столицы» попала на видео

Несколько десятков мигрантов мигрантов подрались на стройке в районе ЖК «Сердце столицы»

Массовая драка мигрантов произошла на стройке в районе Шелепихинской набережной в ЖК «Сердце столицы» в Москве. Конфликт попал на видео, которое опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в драке принимают участие несколько десятков рабочих, вооруженных досками и арматурой. Они кричат друг на друга и кидаются камнями. Дерущаяся толпа постепенно перемещается внутрь строящегося здания. В это время к потасовке присоединяются все больше мигрантов.

По информации радиостанции, инцидент произошел 1 апреля. В полиции им не стали комментировать происшествие. О пострадавших не сообщалось.

Ранее камера видеонаблюдения в московском кафе сняла драку мигрантов с поножовщиной. Официант пытался разбудить уснувшего за столом посетителя, которому это не понравилось. В результате сотрудник кафе получил удар ножом в спину.