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Россия перехватила переговоры украинских националистов о перемещении в Донбассе

МО РФ сообщило о перехвате разведчиками переговоров националистов о перемещении в Донбассе

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Российским разведчикам удалось перехватить переговоры украинских националистов о крупном перемещении сил в Донбассе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что специалисты подразделений контроля безопасности связи Вооруженных сил России для выявления канала использовали подвижную станцию контроля безопасности. «Специалисты подразделений контроля безопасности связи Вооруженных сил России в ходе проведения специальной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России», — подчеркнули в Минобороны.

Содержание переговоров украинских националистов разведчики передали командованию группировки для нанесения удара по противнику.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении 17 украинских военных объектов за день.

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Анна Щербакова
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