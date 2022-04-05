Россия перехватила переговоры украинских националистов о перемещении в Донбассе

МО РФ сообщило о перехвате разведчиками переговоров националистов о перемещении в Донбассе

Российским разведчикам удалось перехватить переговоры украинских националистов о крупном перемещении сил в Донбассе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что специалисты подразделений контроля безопасности связи Вооруженных сил России для выявления канала использовали подвижную станцию контроля безопасности. «Специалисты подразделений контроля безопасности связи Вооруженных сил России в ходе проведения специальной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России», — подчеркнули в Минобороны.

Содержание переговоров украинских националистов разведчики передали командованию группировки для нанесения удара по противнику.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении 17 украинских военных объектов за день.