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В Минобороны сообщили о поражении 17 украинских военных объектов за день

Генерал Конашенков сообщил, что ВКС России поразили 17 военных объектов Украины за день

Фото: пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за день поразила 17 военных объектов Украины. Его цитирует РИА Новости.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины», — сказал генерал.

По словам Конашенкова, среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Ранее 4 апреля Минобороны России опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35 на Украине. На обнародованных кадрах экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ выполняют задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов.

3 апреля Конашенков сообщал, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в трех городах Украины: Константиновке, Славуте и Тернополе.

Марина Совина
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