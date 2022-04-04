Минобороны показало боевую работу российских Су-35 на Украине

Минобороны России показало видео боевого применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России показало на видео боевое применение истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующую запись в понедельник, 4 апреля, военное ведомство представило журналистам.

На опубликованных кадрах экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ выполняют задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов.

Уточняется, что полеты проходят на различных высотах. Первыми на задание уходят многоцелевые истребители Су-30СМ. Они набирают скорость и пробивают низкую облачность.

3 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в трех городах Украины: Константиновке, Славуте и Тернополе.

