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Минобороны России заявило об ударах по стоянкам авиатехники Украины

Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных топливных хранилищ в трех областях Украины
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, с хранилищ осуществлялись поставки топлива для украинских войск. В ведомстве также заявили об уничтожении стоянки авиационной техники и топливного хранилища в пригороде Николаева.

Помимо этого, Конашенков рассказал, что в результате удара по аэродрому в Киевской области был выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что авиация воздушно-космических сил (ВКС) России за день 3 апреля поразила 42 военных объекта Украины. По заявлению ведомства, среди них три пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК), в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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