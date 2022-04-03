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Минобороны сообщило об ударе по аэродрому под Киевом

В Минобороны заявили о выведении из строя Центра управления украинской авиацией под Киевом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области, сообщил 3 апреля журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Заявляется, что в результате удара выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Подчеркивается, что были применены высокоточные ракеты воздушного базирования.

Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении стоянки авиационной техники и топливного хранилища на аэродроме Баловное в пригороде Николаева.

Также ВС РФ в течение суток уничтожили еще три крупных топливных хранилища — в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и в Тернополе. Минобороны заявляет, что оттуда топливо поставлялось украинским войскам на Николаевском и Донецком направлениях.

Ранее 3 апреля Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Там назвали эти сообщения провокацией.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Антон Похиляк
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