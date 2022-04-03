Российские войска за день поразили три зенитных комплекса ВСУ

Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках и уничтожении трех ЗРК

Авиация воздушно-космических сил (ВКС) России за день 3 апреля поразила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По заявлению ведомства, среди них три пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК), в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ». Кроме того, уничтожены одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Также Минобороны сообщает о трех сбитых российскими средствами ПВО беспилотниках в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское. Всего, по данным Минобороны РФ, за время военной спецоперации на Украине сбито 386 беспилотных летательных аппаратов и поражено 224 зенитных ракетных комплекса.

Ранее в Минобороны заявили, что нанесли удар по военному аэродрому Васильков в Киевской области, в результате чего выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПВО воздушных сил Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.