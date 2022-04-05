Российских продавцов предложили освободить от одного штрафа

Минцифры предложило отменить штраф за продажу техники без предустановленного ПО

Минцифры предложило отменить штраф для продавцов за продажу техники без предустановленного российского ПО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Речь идет об освобождении продавцов от административной ответственности за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров. Минцифры уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) РФ. При этом, подчеркнули в ведомстве, изменения не затронут производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать российское ПО.

Как объяснили в Минцифры, правительство России разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний. Однако российское законодательство требует от производителей техники чтобы они предустанавливали отечественное программное обеспечение. «Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснило ведомство.

Закон, регулирующий предустановку программ на продаваемых в стране смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV, вступил в силу в России в апреле 2021 года. Продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, влечет за собой штраф. Должностные лица должны выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа составляет от 50 до 200 тысяч рублей.