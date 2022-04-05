Российских продавцов предложили освободить от одного штрафа
Минцифры предложило отменить штраф для продавцов за продажу техники без предустановленного российского ПО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Речь идет об освобождении продавцов от административной ответственности за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров. Минцифры уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) РФ. При этом, подчеркнули в ведомстве, изменения не затронут производителей техники — они по-прежнему будут обязаны предустанавливать российское ПО.
Как объяснили в Минцифры, правительство России разрешило параллельный импорт (поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя) товаров в связи с приостановкой деятельности некоторых зарубежных компаний. Однако российское законодательство требует от производителей техники чтобы они предустанавливали отечественное программное обеспечение. «Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия», — пояснило ведомство.
Закон, регулирующий предустановку программ на продаваемых в стране смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV, вступил в силу в России в апреле 2021 года. Продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, влечет за собой штраф. Должностные лица должны выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа составляет от 50 до 200 тысяч рублей.