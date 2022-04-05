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Назван самый модный аксессуар 2022 года

Редакторы Who What Wear назвали чокер самым модным аксессуаром 2022 года
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид. Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Редакторы портала Who What Wear назвали самый модный аксессуар 2022 года. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

По словам журналистов, самым трендовым украшением будущего сезона станет чокер. Они также отметили, что упомянутый аксессуар пользовался популярностью в 2016 году, когда на пике моды были наряды в стиле 1990-х годов.

В 2022 году дизайнеры вновь начали создавать различные чокеры и задали тенденцию на аксессуары из прошлого века. Специалисты составили подборку украшений, которые, по их мнению, станут актуальными в наступающем сезоне. В список, например, попали ожерелья из кожи и металла.

Показ DIOR
Показ Versace
Показ DIOR
Показ Versace

Фото: FashionPPS / Globallookpress.com

Помимо этого, широкую популярность обретут аксессуары с шипами и жемчугом. Также в моду войдут чокеры-цепи и изделия с объемными бусинами. В заключение специалисты порекомендовали читателям издания обратить внимание на многоярусные украшения.

Ранее в апреле редактор портала Who What Wear Гарриэт Дейви назвала «рыбацкие» сандалии трендовой обувью весны 2022 года. Также специалистка внесла в список модной в текущем сезоне обуви клоги — деревянные башмаки на плоской подошве или каблуках, представленные в коллекциях таких дизайнеров, как Rejina Pyo и Ganni.

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Таисия Косинцева
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