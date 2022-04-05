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В России высказались о будущем моратория на развертывание ракет

Полянский заявил, что будущее моратория на развертывание РСМД зависит от действий Запада

Фото: Seth Wenig / AP Photo

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мораторий России на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от поставок НАТО оружия Украине. Его слова РИА Новости.

«Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас», — сказал Полянский, выступая на комиссии ООН по разоружению.

Зампостпреда в ходе выступления также призвал США вернуть ядерное оружие на свою территорию из неядерных стран. По словам Полянского, необходимо вернуть ядерное оружие из Европы на «национальную территорию его обладателя» и ликвидировать инфраструктуру для его размещения.

Марина Совина
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