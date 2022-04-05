В России высказались о будущем моратория на развертывание ракет

Полянский заявил, что будущее моратория на развертывание РСМД зависит от действий Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мораторий России на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от поставок НАТО оружия Украине. Его слова РИА Новости.

«Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас», — сказал Полянский, выступая на комиссии ООН по разоружению.

Зампостпреда в ходе выступления также призвал США вернуть ядерное оружие на свою территорию из неядерных стран. По словам Полянского, необходимо вернуть ядерное оружие из Европы на «национальную территорию его обладателя» и ликвидировать инфраструктуру для его размещения.